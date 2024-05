En la CDMX no puede llegar la derecha; significa corrupción, autoritarismo e inseguridad: Sheinbaum

La corriente política de derecha no puede llegar a la Ciudad de México, advirtió la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, desde la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde gobierna el Partido Acción Nacional.

"En esta Ciudad no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia que llegue la derecha, ¿qué significa la derecha?, pues significa privatizaciones, significa corrupción, significa represión, significa autoritarismo, significa inseguridad, significa falta de libertades, significa que no hay democracia, que hay compra del voto. Significa aquí, en particular, en la Álvaro Obregón, en la Benito Juárez, donde han gobernado, significa lo que llamamos el Cártel Inmobiliario", aseguró en el día 77 de campaña.