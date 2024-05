Rechaza INE candidatura de Cabeza de Vaca a la Cámara de Diputados

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó, con 10 votos a favor y uno en contra, la candidatura plurinominal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para ocupar una diputación plurinominal por Acción Nacional.

El representante del PAN, Victor Hugo Rondón, dijo que Cabeza de Vaca no puede ser considerado prófugo de la justicia y por ello debería no revocarse su derecho a ser legislador plurinominal; sin embargo, la representación opositora de Morena y PT argumentaron que, pese la resolución de un juez local, no se puede revocar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No quiero entrar en una discusión que ya se resolvió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por una sentencia emitida por un juez de distrito se le concede la suspensión definitiva.

“Se hace viable la sustitución del mismo por haber cambiado su situación jurídica, está en plenitud y goce de sus derechos políticos electorales y el PAN ha ingresado su registro, porque así lo permite esta suspensión definitiva”, dijo Rondón.

Acusan a Cabeza de Vaca de seguir prófugo

Por su parte, el representante de Morena en el organismo electoral, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a Cabeza de Vaca de seguir prófugo en Estados Unidos y no presentar su registro en el país como legislador plurinominal ante el INE.

“La audacia que pretende hacer este juez (es) revocar una sentencia del TEPJF, pero qué dice la ley de amparo: que la acción es improcedente cuando lo dictamina el Tribunal Electoral. Presentaron a una persona que no cumple con los requisitos para ser diputado”, dijo.

Anteriormente, el PAN reclamó al Instituto Nacional Electoral por presuntamente dar informes para ayudar a que el TEPJF revocara la candidatura a diputado federal del exgobernador de Tamaulipas.

Víctor Hugo Rondón acusó al órgano electoral de usar un mecanismo para dar informes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Gobernación al Tribunal Electoral Federal, influenciando así su accionar.