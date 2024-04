Claudia Sheinbaum se compromete a llevar el Trolebús Elevado al Estado de México

Durante su mitin en Ixtapaluca, Estado de México, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, se comprometió a fortalecer el transporte público de la zona.

“Vamos a fortalecer el transporte público seguro, accesible para el Estado de México y la Zona Metropolitana; uno de ellos es el el Trolebús Elevado”, resaltó abanderada de Morena.

En este sentido, el Trolebús Elevado de Constitución de 1917 a Santa Martha podría llegar a Ixtapaluca, Estado de México. “Le preguntaba ( Martha Guerrero) ¿qué tan difícil es traer el Trolebús Elevado aquí a Ixtapaluca? Y me dijo: “No, no es difícil”, así que lo vamos a traer aquí a Ixtapaluca. Y vamos a seguir apoyando al Estado de México. Y en avanzar en la seguridad, lo que no puede haber es el regreso al pasado, a la corrupción”, indicó la Dra. Sheinbaum.

En 2024, el Trolebús Elevado cumplirá dos años. Foto: Jefatura de Gobierno de CDMX.

Claudia Sheinbaum propone expandir el Trolebús Elevado

El Trolebús Elevado, impulsado por Claudia Sheinbaum durante su jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, es un transporte público que opera sobre un viaducto elevado de ocho kilómetros.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, durante su primer año de servicio, trasladó a 24.5 millones de personas en el oriente de la capital; asimismo, disminuyeron los tiempos de traslado hasta un 50 por ciento, en comparación con otras opciones de transporte privado.