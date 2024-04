Movimiento Ciudadano denuncia que gobernación retiro espectacular en SLP

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en San Luis Potosí (SLP) denunció que sin razón legal alguna les quitó un anuncio espectacular en la capital del estado lo que calificó como un acto de intimidación.

El mensaje que contenía el anuncio era crítico al gobierno estatal y estaba ubicado en la avenida Himno Nacional esquina con la calle Recursos Hidráulicos en la capital potosina y fue instalado el 4 de abril a las 15:00 horas y al día siguiente a las 17:00 horas.

Por ello, en conferencia de prensa el coordinador estatal, senador Marco Antonio Gama Basarte, pidió que se rescate el Pacto de Civilidad firmado por las fuerzas políticas, las autoridades electorales y el gobierno del estado y exigió que se reúnan hasta en día de la jornada electoral, al menos una vez por semana para dirimir este tipo de actos intimidatorios.

Esto es una alerta para que no sigan este tipo de situaciones que no abonan a la vida democrática de San Luis Potosí ni a la libertad con la que los partidos políticos deben buscar acercamiento con las y los ciudadanos, y no abona a que tomen con libertad en su decisión el próximo 2 de junio. Este fue el primero, por eso lanzamos esta alerta para que a ningún partido político se le generen estos actos de intimidación", expuso.