Xóchitl Gálvez: los mejores momentos de la candidata en el primer debate presidencial 2024

La candidata presidencial de la coalición, fuerza y corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que para seguridad de los ciudadanos ella se sometería a la prueba del polígrafo para que se sepa todo sobre su patrimonio y sus empresas.

“Por supuesto que me sometería a polígrafo y todas mis empresas están declaradas y no tengo problema con eso”, expresó.

Durante el debate y sobre el tema de corrupción e impunidad, añadió que se sometería a una evolución de su patrimonio de todo.

“Nunca me he robado un peso”, aseveró.

También se comprometió a que la contabilidad sea en línea, y que los ciudadanos sepan cuánto dinero se a asignado a cada estado y en qué se ha gastado.

Acusó que hay 240 mil millones de Salud que este gobierno desvío a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvío a obras faraónicas, “eso no va a pasar conmigo”.

Además afirmó que como senadora, ha presentado 33 denuncias, inclusive contra integrantes del PAN.

“No me ando con rodeos porque la corrupción se debe castigar. Este gobierno, no investigó las casas de Bartlett, ha decidido no investigar a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Navarro y Víctor Ortega