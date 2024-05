40% del agua en Torreón se desperdicia por tuberías en mal estado: Sergio Lara candidato a la alcaldía por el PAN

Sergio Lara Galván, candidato del PAN a la alcaldía de Torreón, declaró que en la región hay un problema urgente con el suministro del agua.

Al respecto, en entrevista con José Carlos Nava en Heraldo Noticias La Laguna de El Heraldo Radio, informó que 40% del agua se desperdicia a causa de las tuberías en mal estado.

Necesidades de la gente

El aspirante a la alcaldía de Torreón contó que tiene un plan de trabajo que contempla 100 propuestas, donde las más relevantes se desprenden de las necesidades de la gente.

Contó que el principal reclamo tiene que ver con el agua, "las personas no tienen acceso a este servicio primario". En ese sentido, resaltó que harán una inversión "sin precedentes" en el sistema hidráulico.

"Tenemos la tecnología que se puede utilizar para disminuir los costos y nos va a dar la rapidez para empezar a solventar ese problema".

Agregó que otra problemática urgente es el tema del transporte público que tiene que ver no solo con los autobuses sino con la movilidad no motorizada, ya que, dijo, la ciudad de Torreón no es amigable con el peatón ni con la gente, por ello "vamos a tener que dar un paso adelante".

Sergio Lara subrayó que dialogar con los ciudadanos le ha permitido enriquecer su propuesta de campaña. A su vez, dijo que desea demostrarle a la gente que se puede tener un gobierno abierto y transparente.