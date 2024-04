Caty Monreal: vecinos de la Cuauhtémoc están cansados de gobiernos frívolos para las redes sociales

La candidata de Morena, PT y PVEM en la alcaldía Cuauhtémoc, Caty Monreal, aseguró que los habitantes de la demarcación están cansados de los gobiernos frívolos de quienes quisieron gobernar desde las redes sociales, por lo que demandan que asuma el gobierno una persona real que conozca los problemas de la zona.

En entrevista con Adriana Delgado, para El Dedo en la Llaga de Heraldo Radio, aseguró que el gobierno del PAN, PRI y PRD abandonó la seguridad de la Cuauhtémoc, pues vecinos denuncian que no hay cámaras, las que existen no funcionan, no hay coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras cosas.

Sólo hay 186 policías, acusa

Consideró que era sólo una fachada que hubiera énfasis en la seguridad, pues señaló que a diferencia de cuando ese territorio fue gobernado por Morena, que tenía mil policías en toda la alcaldía, actualmente hay sólo 186.

Señaló que este número es insuficiente para atender a cerca de cinco millones de personas que transitan por las calles de la Cuauhtémoc y cuestionó cuántos de esos elementos estaban destinados a cuidar el "batimovil" de la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas.

Del mismo modo, aseguró que la gente está cansada de los discursos de odio y que utilizar el tema de seguridad para hacer campaña o campañas negras es peligroso.

Destacó que Omar García Harfuch la acompañará un acto de campaña y destacó los logros que el actual candidato al Senado tuvo en la Ciudad de México, al frente de la Policía capitalina.

Enarbola un feminismo no de ocasión

Por otra parte, se definió como una mujer feminista, "pero no un feminismo de ocasión sino de preparación y un feminismo real", pues acusó que hay quienes usan esta causa únicamente con fines políticos. En ese sentido, destacó el consejo de mujeres que la asesorará en cada tema existente en la demarcación, el cual presentó al iniciar su campaña.

Finalmente, destacó que desde que es madre decidió abrazar dos causas, las niñas y las personas con discapacidad, pues son temas con los que convive diariamente por sus hijos.