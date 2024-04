“Vamos ganando pero no debemos confiarnos”: Caty Monreal

Tras recorres 20 de las 33 colonias, la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Caty Monreal dijo a los vecinos que tiene una ventaja considerable sobre su contrincante de la coalición del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo De la Vega.

No obstante, en la explanada de la demarcación, pidió a los habitantes de esta demarcación no confinarse de ello, y dijo que no se debe permitir que llegue a gobernar “quien no conozca” este territorio.

“Estamos arriba del PAN, del PRI y del PRD en todas las encuestas. Estamos muy arriba en todas las encuestas, vamos ganando. Sin embargo, eso no significa que nos vamos a tirar a la hamaca o nos vamos a ir de vacaciones. Significa que vamos a trabajar más y que vamos a ir por más; que tenemos que convencer a más personas”, señaló.

"No podemos permitir que en Cuauhtémoc haya otro gobierno panista, ni priista ni perredista": Monreal

“Les pido de todo corazón que no me dejen sola, con toda humildad que me ayuden", expresó la candidata. FOTO: Especial

Apuntó que no podemos permitir que en Cuauhtémoc haya otro gobierno panista, ni priista ni perredista, abundó. “¡Fuera el PAN, fuera la improvisación, fuera la frivolidad, fuera la corrupción, fuera quien no conozca Cuauhtémoc. Fuera el PRI y fuera el PRD. Vamos todos con Morena!”, dijo.

Enfatizó que es momento de la reconciliación y por eso, es muy importante que se concrete el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Estamos en el momento de la reconciliación, estamos en el momento de que todos se sumen a la Cuarta Transformación de México. Proyecto que encabeza nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum y en la Ciudad de México, estamos seguros que gobernará Clara Brugada”, apuntó.

En el acto, Caty Monreal agradeció a los militantes del PT y del PVEM y a sus candidatos a concejales quienes llegaron a manifestarle su apoyo para los próximos 59 días.

Es muy importante que se concrete el segundo piso de la Cuarta Transformación, aseguró Caty Monreal. FOTO: Especial

“Les pido de todo corazón que no me dejen sola, con toda humildad que me ayuden. Cada uno de ustedes tiene reconocimiento moral y político en las calles de la Cuauhtémoc. Les agradezco que me acompañen y por eso les pido que me ayuden a convencer a todos los habitantes de la alcaldía”, concluyó.

