Votar con responsabilidad es votar por México y por Coyoacán: Giovani Gutiérrez

Votar este 2 de junio es un acto de responsabilidad y debe ejercerse con conciencia porque se define el futuro no nada más de Coyoacán sino también de México, dijo Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la coalición "Va X La Ciudad de México" para esta demarcación.

Giovani Gutiérrez subrayó que no es una guerra sino una confrontación de ideas y de proyectos. En ese sentido, aseguró que su proyecto "es exitoso".

El abanderado de PRI, PAN y PRD indicó que es precisamente ese principio el que ha unido a tres fuerzas políticas para construir un proyecto que dio inicio hace dos años y medio y que, hoy, busca ratificar la confianza de la ciudadanía que puede ver las obras hechas mientras Gutiérrez Aguilar estuvo en el cargo como alcalde.

“Se trata de nuestro México y ser patriotas; no es un capricho ser patriotas, está en nuestra naturaleza. Nosotros somos mexicanos y los discursos que hay de polarización, los discursos de ruptura, no deben existir cuando juega México. Nosotros iremos a contrastar ideas en el debate, no a generar polarización ni odio. Eso está en otro lado”.