Nuevo León vive en la inseguridad y el abandono, denuncia Karina Barrón

Karina Barrón, candidata al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, aseguró en entrevista con Lila Cortés en Heraldo Noticias Monterrey de El Heraldo Radio que vive el estado vive inmerso en la inseguridad y el abandono, además que tan solo en la capital, Monterrey, más del 70% de los ciudadanos se sienten inseguros, aunado al tema del agua que no se ha resuelto.

Los municipios del norte están en total abandono, el 80% de la población ya no existe, salió, se tuvo que ir a emigrar por inseguridad y falta de oportunidades, refirió la candidata, mientras que en el sur los habitantes no ven a una fuerza civil cuidando, por lo que el tema de la inseguridad "está a todo lo que da no solo en los municipios rurales", expuso.

Sigue leyendo:

Elecciones en Nuevo León: ¿Los comicios están rodeados por la incertidumbre?

Habitantes de la Costa Chica de Guerrero ya cuentan con clínica gratuita de Hemodiálisis en Ometepec

En lo que respecta a la zona metropolitana de Monterrey el robo a casa habitación es frecuente así como el miedo a la inseguridad, indicó. "Es muy lamentable y no solo lo digo yo, ahí están los homicidios diarios. Tampoco tenemos centros de salud en los municipios del área rural y va un solo médico pasante una vez a la semana y la gente me lo dice en los recorridos", enfatizó.

No hay centros médicos, ni medicamentos ni vacunas, denuncia Barrón

"Los municipios del norte están en total abandono, el 80% de la población ya no existe, salió," aseguró Barrón. FOTO: IG / @soykarinabarron

Karina Barrón denunció además que pese a que los senadores son los representantes de Nuevo León ante la federación, cuentan con un reparto bien injusto: "no nos llega como debe de ser; no hay medicamentos, vacunas ni centros médicos."

Aseguró que para abordar el tema del agua en la región tienen que trabajar de la mano con los diputados federales y necesitan trabajar y hacer equipo para mejorar el presupuesto y tener mejores programas sociales.

"Hay un tema importante que se verá en la Cámara, este año solamente tenemos un voto que es el que hace la diferencia de querer defender lo que nos quiere quitar Morena, en octubre de este año con los nuevos senadores", acotó, en referencia a la nueva legislatura que tomará lugar el próximo 1 de septiembre.

Es importante que la gente vaya a votar y se informe

La candidata aseguró que para abordar el tema del agua en la región tienen que trabajar de la mano con los diputados federales. FOTO: IG / @soykarinabarron

Barrón aprovechó la entrevista en El Heraldo Radio para enviar un mensaje a la ciudadanía: Es importante que la gente vaya a votar y se informe". Además mencionó la reciente aprobación en el Senado de la ley de pensiones y de amnistía:

"Lo que aprobó ayer Morena la ley de pensiones, quitarle las afores a la gente que ahorró toda la vida y la ley de amnistía, que es perdonar a cualquier criminal sin ninguna evidencia ni proceso y la ley de amparo, porque quieren que nadie les estorbe", concluyó.

MYPR