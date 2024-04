Segundo debate presidencial servirá para destacar logros de la 4T, anuncia Sheinbaum

Economía moral y el humanismo mexicano serán las bases para que la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, desarrolle sus argumentos en el segundo debate.

La aspirante al Ejecutivo Federal afirmó que los temas a abordar en este segundo debate serán el pretexto para destacar los logros del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora los temas del segundo debate son para mostrar lo que ha hecho el Presidente, es lo que digo todos los días en los mítines, la política del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico. Economía moral, humanismo mexicano, que quiere decir por el bien de todos, primero los pobres; prosperidad compartida, que si no hay desarrollo compartido, y no es crecimiento, desarrollo con bienestar y sustentabilidad, no puede hablarse de prosperidad", explicó en conferencia de prensa.