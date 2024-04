El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Puebla, Fernando Morales, pidió a la población no dejarse llevar por lo que dicen las encuestas y mejor escuchar las propuestas de los candidatos a un cargo político.

Explicó que las encuestas se hacen a llamadas a teléfonos fijos y esos aparatos prácticamente solo los utilizan los adultos mayores, por lo que los resultados salen con un sesgo que favorece a Morena.

Fernando Morales destacó que la fuerza de MC está en los jóvenes con el candidato Máynez, y los jóvenes desconocen los teléfonos fijos porque ellos viven con el celular en la mano.

Señaló que el tema de las encuestas es muy debatible porque hoy vemos encuestas donde MC está pegado a Morena, y otras donde "a nosotros nos dan tres puntos", y eso genera una gran confusión en los ciudadanos .

Aseveró que las encuestas atienden intereses particulares, con excepción de algunas como las de El Heraldo de México, que son de las más serias.

Fernando Morales envió un mensaje a los jóvenes y les hizo un llamado a no conformarse con el gobierno que actualmente tienen.

El candidato del PRIAN ha sido dos veces alcalde y no tenemos avances, hay baches, falta de movilidad, inseguridad, yo siempre digo que el que no puede lo menos no puede lo más”, comentó.