"Mi pueblo me respalda": Claudia Sheinbaum muestra los lentes que le han regalado jóvenes del país

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, compartió una fotografía en la que porta unos lentes que le fueron regalados por jóvenes a su llegada a Tamaulipas como parte de sus recorridos de campaña.

"Los lentes aquí significan que mi pueblo me respalda. En las giras por todo México, las y los jóvenes me han regalado diversos lentes de sol con frases hermosas. Mi pueblo me respalda y yo los respaldo a ellos.", expresó.

Muñeca de crochtet de Claudia Sheinbaum Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum ha recibido diversos regalos por sus simpatizantes a lo largo de sus recorridos por la República Mexicana y algunos de ellos los comparte en sus redes sociales como los muñecos Funko. En esta ocasión, destacó la entrega de los lentes con la leyenda "Estamos listas, Claudia".

Fuerza de la denominada 4T

En las redes sociales se han vuelto virales diversas muestras de apoyo por parte de simpatizantes de Claudia Sheinbaum, quienes han hecho corridos, muñecas de acción e incluso compuestos canciones en la que la destacan como la ganadora de las próximas elecciones de 2 de junio.

Estos gestos fueron agradecidos por la candidata de Morena e incluso los resalta como una muestra de la fuerza de la Cuarta Transformación y sobre todo del movimiento que buscará continuar con las bases de la 4T.

Claudia Sheinbaum durante un evento de campaña Foto: Archivo

“Democracia quiere decir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y eso es lo que estamos viviendo con el movimiento de la cuarta transformación, así que eso es un cuento. Nosotros siempre hemos defendido las libertades, la democracia, y siempre hemos defendido el bienestar del pueblo”, comentó durante un evento.