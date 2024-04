AMLO destaca perfil de Claudia Sheinbaum tras ser retenida por encapuchados

Aunque es veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó el perfil de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum.

Cuestionado luego de que en Motozintla, Chiapas, detuvieran la camioneta en la que viajaba Sheinbaum, dijo que ella tiene cabeza, corazón y carácter.

López Obrador aclaró que su opinión no tiene que ver con las campañas.

Podría yo decir si le pasara algo a la señora del… no puedo mencionar, y no la puedo mencionar porque nos sancionaron… de esas cosas absurdas que no puedes mencionar aquí, pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola y hablando igual. Yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad”, aseveró.