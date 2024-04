VIDEO: Encapuchados dialogan pidiendo seguridad a Claudia Sheinbaum en Motozintla, Chiapas

Un grupo de civiles encapuchados detuvieron este domingo a la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en el municipio de Motozintla, Chiapas.

Lo anterior mientras la aspirante presidencial se dirigía a la sierra chiapaneca, donde tendría un evento como parte de su gira de campaña en compañía del candidato a la gubernatura del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Los hombres encapuchados detuvieron el vehículo donde se trasladaba Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, y le pidieron se acordará de la sierra cuando llegara a la presidencia.

"Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la Sierra, acuérdese de la gente pobre doñita, nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes, somos como pueblo, estamos tres días acá por semana cuidando a nuestro pueblo, no queremos que Motozintla sea un desastres más como Comalapa".