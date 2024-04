La disputa no es interna, la disputa es para que no regrese la corrupción: Sheinbaum

Con un llamado a la unidad, la candidata por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, señaló que la lucha principal en el movimiento es contra la corrupción.

Al respecto, la aspirante presidencial enfatizó que los ciudadanos son libres de elegir su voto, pero para garantizar el Plan C de su movimiento este debe ir enfocado a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde.

"La disputa no es entre Morena, Verde o el PT, la disputa es para que no regrese la corrupción y los privilegios. Cada quien es libre de decidir por cual partido va a votar, pero tienen que ser los partidos del movimiento para garantizar el Plan C".