Ernestina Godoy pide a Fiscalía acelerar investigaciones contra Santiago Taboada

La candidata de Morena al Senado y exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, pidió dar celeridad a todas aquellas investigaciones que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del candidato de la alianza “Va X la CDMX” a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

En el Monumento a la Revolución durante la celebración del Día Internacional del Libro, Godoy Ramos explicó que esto es necesario porque “no nos merecemos en la Ciudad de México, ni siquiera pensar que alguien así pueda gobernar”.

Yo lo único que pediría a la Fiscalía, a los que se quedaron ahí al frente, es que no se detengan, es que no puede haber cálculos políticos, no puede haber cálculos de poderes económicos o mediáticos. Que así como lo hicimos hasta donde yo estuve, que continúe la Fiscalía haciendo ese trabajo.