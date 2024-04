200 mil mexicanos en Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Yucatán muestran su respaldo a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2 de junio

En su octava semana de campaña, Claudia Sheinbaum Pardo fue testigo del anhelo del pueblo de México por la continuidad de la Cuarta Transformación, esto al reunirse con 200 mil personas en los estados de Guerrero, Hidalgo, Yucatán y Chiapas, donde las muestras de cariño se hicieron presentes en las plazas públicas, pero también recorrieron los caminos y carreteras.

Fue ante 111 mil personas en Chiapas de los municipios de Tila, Chilón, Las Margaritas, Comitán de Domínguez, Motozintla y Tapachula, donde Claudia Sheinbaum aseveró que con la Cuarta Transformación se logrará seguir cambiando de vida de los miles de chiapanecos de la frontera sur del estado, esto con la creación de un polo de bienestar para atraer inversiones y generar empleos, con lo cual además se atenderán las problemáticas actuales en materia de migración, pero también se dará un mayor reconocimiento a los pueblos originarios.

*’’Vamos a hacer lo que llamamos un polo de bienestar para que haya inversión, para que haya empleo en esta zona, que se reconozca a los pueblos originarios, su derecho a ser consultados, su derecho a tener autonomía y al mismo tiempo, que se desarrollan los pueblos originarios, que traigamos inversión a toda esta zona para que haya empleo y se convierta en un verdadero polo de bienestar’’, puntualizó.

Por otra parte, en Yucatán ante 39 mil 750 personas, Claudia Sheinbaum presentó el proyecto ‘’Renacimiento Maya’’, el cual consiste en consolidar el el Tren Maya como un tren de carga, así como trabajar en su conexión con Puerto Progreso y el Tren Interoceánico. Asimismo, aseveró que en su gobierno no habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de la luz y el gas.

En Hidalgo, 29 mil personas escucharon algunos de los puntos que conforman el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, en el que la educación será uno de los temas prioritarios, con la construcción de más preparatorias y universidades y la creación de una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria; además puntualizó que en su gobierno los maestros y maestras tendrán salarios justos.

‘’Vamos a ser la Presidencia de la educación pública (...) Vamos a garantizar que el salario mínimo de los maestros de escuela pública sea equivalente al salario medio del IMSS y que eso quede en la ley para que tengan buenos salarios las maestras y maestros’’, destacó.

Finalmente ante 20 mil personas en Guerrero, aseveró que el segundo piso de la Transformación, tendrá como prioridad la reconstrucción de Acapulco, esto luego de reconocer el apoyo que el Presidente López Obrador le dio al pueblo de este puerto tras el paso del huracán Otis.

“Acapulco no está solo, Guerrero no está solo, que tengan la certeza de que vamos a continuar con la Cuarta Transformación, que vamos a apoyar a Acapulco, que no lo vamos a dejar solo, que vamos a hacer un segundo piso de la reconstrucción’’, expresó.