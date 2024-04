Salomón Chertorivski se proclama ganador del Segundo Debate chilango

Salomón Chertorivski, presentó seis propuestas para resolver el tema del agua en la Ciudad de México.

“Número uno, programa, funda cero. Número dos, programa de reutilización de agua, plantas de tratamiento y potabilización que funcionen y más. Tercero, limpieza y recuperación de ríos, lagos y caudales, cuatro, el programa guardianes del bosque y pequeños guardianes del bosque para tener una nueva relación con el agua y la naturaleza. Y sexto, una nueva cultura del agua”, dijo.

Para el mejoramiento de este tema, aseguró que invertirá 17 mil millones de pesos, mismos que utilizará para el mejoramiento de las fugas que hay en la capital, la limpieza de los ríos, lagos y caudales, la rehabilitación de los bosques y la inclusión de los niños dentro de la naturaleza.

“Limpieza de ríos, lagos y caudales. Tenemos que atrevernos a pensar diferente. En este mismo siglo, alguien que compitió por el gobierno de Seúl, Corea, prometió tirar segundos pisos y reabrir ríos. Ganó y lo hizo. Vamos a tener un plan maestro para reabrir ríos y caudales y empezaremos reabriendo el río de la piedad. Sí, ese río que circula sobre el Viaducto, con ello vamos a recuperar el ciclo de agua, vamos a ayudar para evitar las islas de calor y vamos a embellecer la ciudad”.

¡El aspirante de la bancada naranja, también les echó en cara a sus contrincantes el tema del agua que viene afectando a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez desde hace 22 días.

“Y por si fuera poco, el gobierno del conformismo y el retroceso ha caído su gasto en materia de agua en 30% y tú lo sabes, porque tú que abres la llave y solía llegar con buena presión o ya no llega hay muchísimas casas en donde simplemente dejó de llegar y cuando tiene la suerte de que llegue puede llegar contaminada eso es lo que estamos viviendo porque todo lo que toca lo pudre necesitamos hablar de la crisis en serio, necesitamos una política pública bien diseñada, bien presupuestada, y sobre todo bien ejecutada”, expuso.

Finalmente Chertorivski habló de la importancia del agua que hay en la ciudad y aseguró que este tiene que ser un derecho, por ello, manifestó que él tiene las propuestas más acertadas para mejorar este tema.

“Tenemos derecho a consumirla para nuestra higiene y para nuestros alimentos. No hay un derecho humano para regar la banqueta o el coche. Y si no empezamos ya, esto va a ser muy tarde. Quienes no nos están viendo y tienen entre 18 y 23 años, es la primera vez que van a votar por un jefe de gobierno. Y qué maravilla, háganlo, por favor. Pero a ustedes también les digo, si alguien elige este 2 de junio, no sabe lo que se tiene que hacer en materia de agua, cuando tengan mi edad ya no se estarán preguntando cuál es la solución, si no en dónde van a vivir”, concluyó.

Con información de Fernanda García