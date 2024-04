Salomón Chertorivski: "No empecé anticipadamente campaña, no llené de basura la ciudad, la gente me está conociendo"

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, compartió que su campaña ha sido muy intensa pero también satisfactoria en entrevista con Lupita Juárez para "Noticias de la Tarde" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Al ser cuestionado sobre los resultados arrojados encuesta de Poligrama/El Heraldo de México que lo coloca en la tercera posición después de la candidata Clara Brugada y en segundo lugar al candidato Santiago Taboada, reconoció que sus números son diferentes pero señaló que faltan aún 50 días para que terminen las campañas electorales.

"Hay mucho tramo que recorrer aún pero lo que ha sucedido después del primer debate ha sido muy importante, yo no empecé anticipadamente campaña, yo no llené de basura la ciudad, la gente me está conociendo", destacó Salomón Chertorivski