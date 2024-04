Simey Olvera acompañó a Claudia Sheinbaum en gira por Hidalgo

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y la candidata al Senado por Morena en Hidalgo, Simey Olvera Bautista, se unieron en una jornada de actividades en el estado. En un encuentro, que resaltó la unidad política y la colaboración estratégica, Claudia Sheinbaum y Simey Olvera compartieron una conferencia de prensa.

Desde Pachuca, Sheinbaum hizo un llamado al INE a realizar una campaña masiva para promover el voto, ya que a escasas seis semanas de las elecciones hay personas que aún no saben que el sufragio será el 2 de junio.

"Llevamos ya casi 50 días de esta intensa campaña, con los valores y principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar", señaló la candidata al Senado. Foto: Morena

Sigue leyendo:

Simey Olvera pide confiar en resultados, no en palabras a la ligera

Candidata Simey Olvera atenderá necesidades en la Huasteca y Sierra hidalguense

Simey Olvera: "Va a triunfar la Cuarta Transformación"

El encuentro contó con la participación de destacados miembros de Morena, incluyendo a los candidatos Cuauhtémoc Ochoa, Tania Meza, Andrés Velázquez, así como al dirigente estatal Marco Antonio Rico, quienes enfatizaron la importancia de trabajar unidos para impulsar el progreso y el bienestar de la ciudadanía.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum y Simey Olvera llevaron a cabo una gira por Actopan y Zempoala, donde reafirmaron su compromiso con programas sociales, infraestructura, educación pública y el sector agrícola.

"Llevamos ya casi 50 días de esta intensa campaña recorriendo la Sierra, la Huasteca, el Valle del Mezquital, con los valores y principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar. Caminando siempre con sol y viento, con la gran noticia que sabe la gente que va a triunfar nuestro movimiento, que va a triunfar Morena, que va a triunfar la Cuarta Transformación", dijo Simey Olvera en Actopan.