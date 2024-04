Tras asesinato de Gisela Gaytán, Xóchitl Gálvez se pronuncia por aplicación legítima de la fuerza del Estado

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez se pronunció por la aplicación legítima de la fuerza en contra del crimen organizado para terminar con tragedias como la que se registró con el asesinato de la candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

En el encuentro con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Gálvez Ruiz indicó que de ganar la Presidencia el próximo dos de junio, su prioridad será la seguridad pública y para ello, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, dejarán funciones como bacheo de calles, y retomarán su papel de brindar cuidados a la población en casos de violencia extrema.

“Vamos a trabajar en la Guardia Nacional que si sea Guardia, que sí sea Nacional, que sí investigue, que sí haga uso legítimo de la fuerza; yo no digo que agarre a balazos a nadie, nadie está pidiendo eso, pero cuando sea necesario el estado es el único que tiene ese uso legítimo, y lo tiene que usar para defender a la población, en caso como sucedió ayer con la candidata en Celaya, no podemos seguir permitiendo que el crimen organizado tenga plenas regiones del país apoderadas”, indicó.

Niega que esté declarando una guerra

La abanderada de la oposición le envió un mensaje a su contrincante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y aclaró que no se está declarando la guerra a nadie, sólo dijo, se va aplicar la ley para garantizar la tranquilidad a la población.

Haré el mejor equipo de especialistas, de expertos, de tecnólogos para enfrentar este tema. Que no se confunda la candidata de enfrente, el hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie, significa que la gente pueda vivir en paz.

"Le creo a mi hermana que es inocente"

Xóchitl Gálvez también habló de su hermana Jaqueline, quien se encuentra presa desde hace 12 años, acusada de secuestro. Indicó que su hermana le ha señalado en reiteradas ocasiones que es inocente de los señalamientos, pero precisó que si un juez determina que es culpable tendrá que pagar su condena, aclarando que nunca ha utilizado sus cargos para defenderla.

Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable lo va a pagar, de eso tengan la certeza. En estos 12 años, no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad.

Cuestionada por los estudiantes del ITAM sobre la situación en Palestina, indicó que se va a pronunciar siempre en contra de la violación de los derechos humanos, sea el país que sea, pero aclaró que no se va a aliar con naciones que atenten contra dichos derechos. Aclaró, no obstante, que no se puede negar la realidad del comercio con Estados Unidos, por lo que se debe fortalecer esa relación.