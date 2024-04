En debate presidencial de nuestro lado va a haber propuestas, adelanta Claudia Sheinbaum

Manzanillo, Colima.- A unos días de que se lleve a cabo el primer debate presidencial, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se va a enfocar en presentar propuestas.

En conferencia de prensa, la morenista reiteró que su proyecto tiene el apoyo del pueblo de México.

"Nos vamos a preparar y sobre todo va a ser un debate de nuestro lado de propuestas, eso es lo que queremos presentar. Tenemos el mejor proyecto y además el apoyo del pueblo de México", explicó.

El próximo domingo 7 de abril, a las 20:00 horas, se va a realizar el primer debate donde estarán intercambiando posturas Claudia Sheinbaum, así como la abanderada del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, y Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.

Para este primer debate, el Instituto Nacional Electoral recibió las 108 preguntas seleccionadas por Signa Lab, adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); el universo de selección fue de 24 mil cuestionamientos.

En este caso los moderadores del debate son Denise Maerker y Manuel López San Martín, quienes tendrán la oportunidad de elegir, de entre las preguntas seleccionadas, 30 que consideren las más relevantes y que serán planteadas a las candidatas y el candidato.

La guerra sucia que ha orquestado la oposición no ha funcionando, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. La morenista señaló que la muestra está en que no ha bajado ni un punto en las encuestas.

No les está funcionando, es lo que hay que llamar la atención. Imagínense un candidato o candidata, en cualquier lugar del mundo, un mes con un trending topic pagado internacionalmente y no hemos bajado ni un punto en las encuestas. ¿Qué quiere decir eso?, que la gente está muy despierta y que ya no se deja llevar por estas noticias falsas.