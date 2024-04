Taboada promete el regreso de programas sociales de Miguel Ángel Mancera

El candidato de Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD) a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, adelantó que en caso de ganar la elección del 2 de junio recuperará los programas que Miguel Ángel Mancera impulsó durante su tiempo al frente de la capital.

“La termo, lo he dicho, vamos a recuperar el programa de Médico en Tu Casa, también lo he comentado, porque precisamente fueron proyectos que funcionaron y una de las prioridades para nosotros es que estos proyectos después de la tragedia que hemos vivido en salud regresen a muchos hogares”, sostuvo.

Indicó que, además de dichos proyectos, también buscará impulsar la clínica de emociones que se tenía en su gobierno con el fin de promover espacios seguros para las nuevas generaciones.

Acusa Taboada lentitud del actual gobierno

Al finalizar su encuentro con la comunidad libanesa, el candidato criticó el actuar de la actual administración y señaló que han tenido una lenta respuesta ante varios problemas que afectan a la población, tal como la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez.

“Él (jefe de Gobierno) no está a cargo de nada, es una realidad, no está a cargo del agua, no está a cargo de la seguridad. Prácticamente tuvimos enero y febrero, crecieron los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Él no está a cargo de nada. Él va a cerrar la puerta y nos va a entregar las llaves”, señaló.

En ese sentido, se dijo confiado en que la ciudadanía le dará su respaldo a través de los votos, ya que diversos organismos dan cuenta del buen gobierno que hubo en la demarcación que administro, tal como la más reciente publicación del Inegi, que mantiene a Benito Juárez como la alcaldía más segura.

“Por supuesto, un voto de confianza, porque tengo resultados, porque yo puedo presumir precisamente cosas que ellos no pueden presumir, yo puedo presumir que hoy en Benito Juárez se sienten más seguros que hace seis años y no pasa lo mismo en otras partes de la ciudad”, enfatizó.