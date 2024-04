Que ningún joven pobre vuelva a estar en prisión por fumar mariguana: Máynez en Sinaloa

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, realizó una visita a Sinaloa durante la cual sostuvo encuentros con jóvenes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto en Culiacán como en Mazatlán.

Durante estos encuentros, se abordaron diversos temas de relevancia, incluyendo la seguridad, la regulación de drogas y las preocupaciones sobre presunto acoso por parte del gobierno hacia funcionarios de la institución educativa.

Máynez prometió defender la autonomía presupuestal de las universidades / FOTO: @AlvarezMaynez

En la Torre Académica Culiacán, el candidato se comprometió a defender a la Universidad Pública y a la Autonomía Universitaria. Señaló que “las universidades no pueden ser enemigo de ningún gobierno”, y al respecto precisó que estudiantes y docentes tienen derechos políticos que deben ejercer y no se debe mezclar su preferencia política con un acoso sistemático a una institución.

“Mezclar eso con una asfixia, con una persecución a una institución, me parece es algo que no se puede tolerar, no puede ser avalado y no se puede ignorar; lo que necesitamos es entender que la Universidad Autónoma de Sinaloa le pertenece al pueblo de Sinaloa, no al Gobernador en turno, ni al Rector en turno".