Álvarez Máynez cuestiona campañas de las candidatas presidenciales

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, cuestionó las campañas de sus contrincantes, Claudia Sheinbaum de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" y Xóchitl Gálvez de "Fuerza y Corazón por México", pues aseguró que en los mítines no se escuchan las necesidades de la gente.

“Nosotros creemos, además, que ir a un mitin, hablar desde un templete, llegar a un lugar y retirarse después de eso, es no conocer un estado, es no conocer la problemática de las personas, es no conocer los problemas que están enfrentando las y los jóvenes y la sociedad, No sirve de nada”.