No me voy a enganchar en guerra sucia, advierte Máynez y rechaza tener negocios con morenistas

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no se enganchará en la guerra sucia que han generado los demás partidos políticos en contra de él y afirmó que siempre contestará cuando se le tache de alguna calumnia.

“Tenemos una propuesta de un México nuevo, una visión hacia el futuro. Yo no me voy a enganchar en ataques y en guerra sucia. Voy a responder frontalmente cuando se me denoste, pero si se fijan en el debate, fui el único que dijo un solo insulto, un solo adjetivo, porque vamos a demostrar que somos diferentes, porque lo que este país necesita es ver hacia el futuro”, indicó.

Asegura que es transparente en declaraciones patrimoniales

Foto: Especial

En su reunión con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, campus Culiacán, manifestó que a diferencia de demás integrantes de partidos políticos, él sí hace sus declaraciones patrimoniales públicas y afirmó que tendría que ser necesario obligar a los funcionarios públicos a que transparenten dicha información.

“Yo sí creo que la transparencia y la rendición de cuentas le sirve a la gente, siempre la he procurado, si ustedes entran a mi página pueden ver que he hecho la declaración patrimonial, ahí están las fotos de mis propiedades, yo por convicción las subo porque además hay una explicación para cada cosa que tenga, tengo una explicación en la manera que he evolucionado en la vida, pero la transparencia la demos de aplicar en todos los temas”, indicó frente a los jóvenes.

Desmiente negocios con "alto funcionario de Morena"

Aunado a ello, esta mañana el abanderado presidencial del partido naranja, desmintió los hechos publicados en un medio de comunicación donde se le acusa de tener lazos con un alto funcionario del partido político Morena.

No, no soy socio de ningún alto funcionario de Morena, no soy socio de nadie en esas empresas desde hace muchos años. Una de las que menciona he subido el acta constitutiva porque desde el 2014 dejé de ser socio.

En el video compartido en sus redes sociales, aseguró que dicho medio se ha dedicado a atacarlo por sus críticas a los partidos de la oposición. Finalmente, resaltó que espera que entrevisten a las personas involucradas para que confirmen que lo señalado es mentira.