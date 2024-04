Sheinbaum ayudará a productores agropecuarios de Yucatán para lograr acuerdo con CFE y Conagua

Como candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, va a interceder por productores yucatecos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver los problemas de los pozos agrícolas y ganaderos.

En una reunión con productores agropecuarios (citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescadores), la aspirante al Ejecutivo federal informó que enviará cartas a los titulares de dichos organismos federales.

No nos vamos a esperar a llegar a la Presidencia, le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett) para que se abra una mesa de trabajo para que se regresen los subsidios para los pozos agrícolas y ganaderos. Voy a mandar una carta para que se haga una mesa de trabajo porque es injusto, se pagaba una tarifa y de pronto llegó el triple, llegó cuatro veces lo que se pagaba antes, y no es justo cuando no se puede sacar lo suficiente de la producción agrícola y que se tengan que pagar esas tarifas", afirmó.