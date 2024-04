Caty Monreal: Abriremos espacios públicos que fueron privatizados en la alcaldía Cuauhtémoc

La candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Caty Monreal, aseguró que recuperará los espacios públicos que fueron privatizados por las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

Vamos a liberar los espacios públicos no más privatización de deportivos, no más privatización de partes, no más privatización de calles, no más privatización de casas de cultura, no más privatización de canchas deportivas", aseveró la aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en El Heraldo Radio.