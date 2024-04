Estado de México concentra 11% de inconsistencias en voto extranjero

De los 39 mil 724 registros detectados con inconsistencias y en proceso de aclaración para el voto desde el extranjero a nivel nacional, el Estado de México concentra el 11 por ciento, donde de no resolverse, los connacionales tendrán garantizada su participación mediante el voto presencial y en los consulados.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado indicó que le fueron reportados cuatro 1,405 casos en esas circunstancias, aunque ya están en comunicación con los involucrados.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, indicó que las inconsistencias son para el tema del voto anticipado y recordó que el plazo para su regularización es el 6 de mayo.

Para la elección del 2 de junio, en el Estado de México fueron más de 16 mil connacionales radicados en otros países, quienes manifestaron querer participar en la elección presidencial y de diputados de representación proporcional (RP).

Aunque hasta el año pasado había 58 mil mexiquenses radicados en el extranjero.

Al respecto, Rubio Sánchez resaltó que en los casos que no se resuelva la situación en lugar de emitir su voto electrónico, lo podrán hacer presencial en alguno de los 23 consulados donde instalarán mesas receptoras el 2 de junio.

Detalló que en Estados Unidos son 20; uno Montreal, Canadá; Madrid, España; y Paris, Francia.

Esto es para los que querían votar a través correo electrónico, el voto anticipado, entre el 6 de mayo y hasta el día de la elección, si no saliste, por algo no se solventa, pero si tu estas en el extranjero y tienes tu credencia y no te inscribiste puedes ir a unos de esos centros de votación”, enfatizó.