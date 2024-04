Esto es lo que debes hacer si tu registro para votar desde el extranjero fue rechazado

Las 39 mil 724 personas cuyo registro para votar desde el extranjero fue rechazado tienen hasta el cinco de mayo para subsanar las irregularidades por las que no fueron acreditados en la lista nominal y, en caso de que la nueva revisión sea positiva, poder sufragar el 2 de junio de este año.

Así lo informó Arturo Castillo Loza, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión Temporal del Voto de Mexicanos en el Exterior, quien indicó que la improcedencia de los registros no significa que los votantes en el extranjero pierdan su derecho al voto, sino que tienen que entrar a una etapa de subsanar sus datos.

Por ello pidió que las personas envíen un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración. En este mensaje tienen que incluir su nombre completo, folio de su registro "y a la brevedad nos pondremos en contacto para decirles específicamente que se necesita para que el registro proceda".

No se les excluye de votar

En conferencia de prensa, detalló que aún en el caso de que los connacionales no puedan hacer su aclaración o esta no proceda, esto no los excluye de la posibilidad de votar, pues podrán hacerlo en las sedes consulares fuera del país o en las casillas especiales en territorio nacional, solo presentando su credencial para votar vigente.

Estamos haciendo lo necesario para garantizar el derecho al voto de las personas que se vieron afectada y entran a revisión.

El consejero detalló que de los casi 40 mil registros inconsistente, mil 820 se debe a firma ilegible, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa o no coincidencia de la firma. Asimismo, 33 mil 109 de las personas que registraron inconsistencias en sus documentos pedían votar por Internet.

Denuncian posible fraude por registros masivos desde territorio nacional

Por este caso, el INE alista la presentación de al menos 18 mil denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude en el registro de personas votantes en el extranjero, ya que se encontraron registros con códigos postales y direcciones IP duplicadas.

Castillo indicó que se analiza un presunto fraude de grupos de personas que tienen acceso a credenciales de elector y las registraron de manera masiva para voto en el extranjero por Internet, pero lo hicieron desde el mismo código postal y la misma IP.

Detectamos comportamientos irregular masivos, inconsistentes, nos hace pensar que podría haber la posibilidad de algún delito y por eso estamos en la vía de presentar cerca de 18 mil denuncias en contra de quien resulte responsable.

Estos registros con direcciones IP duplicadas son provenientes desde el territorio nacional, principalmente la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y otros. Además, se tenían códigos postales repetidos en poco más de 10 mil casos y también IP de computadoras repetidas.

"INE debe garantizar confiabilidad del padrón"

En su oportunidad, la consejera Claudia Humphrey afirmó que el INE debe corroborar los datos de las personas que van a votar en las elecciones desde el extranjero.

"El INE tiene que garantizar la confiabilidad del Padrón, que cada persona emita un voto y que las y los que se registraron para votar desde el extranjero, sean precisamente quienes expresaron su deseo para votar desde el exterior (...) Estamos abriendo esta vía y canales para subsanar las inconsistencias de los mexicanos en el extranjero, por lo que se da un seguimiento personal a cada caso", aseveró.

La lista nominal de votantes desde el extranjero está integrada por poco más de 187 mil mexicanos con posibilidad de votar desde fuera del país.