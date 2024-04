Eduardo Ramírez anuncia festival estatal para mostrar la chiapanequidad al mundo

El candidato al gobierno del estado, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con hombres y mujeres de San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar, municipios de usos y costumbres, a quienes les llevó su mensaje de paz y unidad.

“La política nos sirve para construir la paz, la buena política es la que hace el desarrollo de nuestras comunidades y esa es la política que yo quiero, la buena política, no la política que divide, no la política del sectarismo, no la política del partido político, la política del pueblo, que esa es la más importante y esa no tiene militancia, esa tiene necesidad, esa tiene causa y cuando encontramos la causa, ahí es el camino".