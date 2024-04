Eduardo Ramírez propone un clima libre de violencia y recuperar vínculo comercial con Centroamérica en Frontera Comalapa y Chicomuselo en Chiapas

Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a la gubernatura de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, propuso un clima libre de violencia y recuperar el vínculo comercial con Centroamérica durante su visita a los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo en Chiapas.

Este martes, durante su gira de campaña, aseguró que trabajando juntos por la conciliación y la tranquilidad del pueblo, se recuperará la actividad comercial que ha caracterizado a Frontera Comalapa y, por ello, aseguró que en su gobierno se fortalecerá dicha actividad de la mano de las y los productores.

En el parque central de Frontera Comalapa, con los pobladores, destacó: “Estoy empeñado que retornen las horas serenas en Chiapas, estoy empeñado en la paz en Chiapas, estoy empeñado en ser un gobernador que trascienda y me siento acompañado del rostro, de la esperanza de ustedes”.

Posteriormente en Chicomuselo, reiteró el mensaje de paz y unidad, así como, aseguró que viene una nueva era para este municipio, con salud, educación, economía sólida y productiva, y una vida libre de violencia.

“Aspiro a que en Chiapas tengamos un estado donde no vivamos confrontados, somos un solo pueblo y somos una sola Sierra Madre de Chiapas, no somos distintos, no somos diferentes; la Sierra Madre es muy productiva. Aquí, la ganadería y la prosperidad en el campo, tiene que ser una realidad” reafirmó.