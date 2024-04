Retiene crimen organizado a Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y candidato al Senado

Guadalajara.- El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al Senado de la República por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña advirtió que ha sido interceptado por criminales mientras recorre la red carretera en la entidad durante la campaña electoral.

“Hoy que ando por todo el estado tengo que estarme parando en diferentes lados. Me paran y me preguntan a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les dije, obviamente no son gente de Seguridad Pública, son malos. Cuando alguno (de ellos) medio me conoce: ‘pásele, pásele’. ¡Y, vámonos! ¿Qué requerimos? Organizarnos todos, primero en lo estatal, lo municipal para poder entrar y dar elementos de seguridad a la población”, dijo.

Sigue leyendo:

Pablo Lemus elogia propuesta de Sheinbaum y le garantiza coordinación si ambos ganan las elecciones

Encuesta: Mantiene Pablo Lemus ventaja en Jalisco para las elecciones 2024

Lamenta que Gobierno haya entregado a la ciudadanía al crimen

Foto: Especial

Ramírez Acuña lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya entregado a la ciudadanía “a los brazos del crimen organizado”, desaparecieron los centros de capacitación policial en Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila “eran seis los centros, muy bien preparados que se tenían para capacitar a los policías. ¡Desaparecieron! Tenemos que volverlos a echar andar”.

El exsecretario de Gobernación y exgobernador de Jalisco propone que no haya ningún policía que gane menos de 20 mil pesos y que se les garanticen una casa habitación y becas educativas para sus hijos. Además, no le tiene que agradecer el cargo o los beneficios al alcalde o gobernador en turno, sino que es una compensación a su labor a favor de la ciudadanía.

“Para que si fallan, les reclamen su mujer y sus hijos porque le vamos a quitar la casa y las becas, para que le reclame su familia. Queremos gente bien entregadas y cumplan con la responsabilidad de cuidar (a la sociedad)", dijo.

Esto, porque hoy lo que sucede es que los uniformados se hacen de la vista gorda ante los delitos y la circulación de criminales.

“Están deteniendo al pobre cuate que trae la camioneta más desvalijada, es al que están robando, no al que trae una de último modelo y con vidrios polarizados porque le tienen miedo a que vengan delincuentes. No tenemos seguridad las y los mexicanos, en Jalisco no es diferente”.

Francisco Ramírez Acuña se reunió con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y del Colegio de contadores Públicos de Guadalajara (CCPGJ).

Marko Cortés exige atender inseguridad

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, atender la inseguridad en los caminos de esa entidad y todo el país.

"Denunciamos que el exgobernador y candidato a senador @PacoRamirezAcu haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos a @lopezobrador_ y @EnriqueAlfaroR, le entren al tema YA, resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México", escribió el dirigente blanquiazul.

¿Quién es Francisco Ramírez Acuña?

Francisco Ramírez Acuña ha ocupado distintos cargos de elección popular, como presidente municipal de Guadalajara, de 1997 a 2000, y gobernador de Jalisco, de 2001 a 2006. También fue diputado federal, de 2009 a 2012.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ocupó la titularidad de la Secretaría de Gobernación de diciembre de 2006 a enero de 2008, cuando renunció y su lugar fue ocupado por Juan Camilo Mouriño.