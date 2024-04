Claudia Sheinbaum responde a acusaciones sobre su edad y "no tener patrimonio"

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, respondió a los señalamientos sobre su edad y no contar con un patrimonio.

Hay que recordar que hace unas horas, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, señaló a la abanderada de Morena por no contar con un inmueble.

“Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respecto”, indicó la ex senadora.

Claudia Sheinbaum responde sobre acusaciones de su patrimonio

Durante su encuentro con medios de comunicación en Mexicali, Baja California, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones de la candidata de la oposición, sobre que si una personas a los 60 años no había podido tener un patrimonio es “muy güey”.

Ante estas declaraciones, la Dra. Sheinbaum se negó a entrar en controversia, y recalcó que la oposición representa el pasado.

“Ellos nunca han estado de acuerdo. Entonces, el pueblo de México lo sabe, por más que ellos digan y digan y digan que “sí están de acuerdo, que sí están de acuerdo”, en realidad, es una farsa, porque si no, el pueblo de México votaría todavía menos por ellos”, respondió Claudia Sheinbaum.