Han hecho de todo para sacar a MC de la contienda: Álvarez Máynez

El candidato para la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que los partidos de la vieja política han hecho de todo para sacar a su partido político de la contienda electoral.

“Dicen después del domingo que Máynez ya no vaya al siguiente debate, porque ya supieron, ya saben de lo que estamos hechos y no nos quieren volver a tener al frente. Hicieron todo, bajaron a Samuel García, hicieron todo para que no hubiera una opción de Movimiento Ciudadano en la boleta presidencial”, sostuvo.

En el evento junto a la militancia del estado de Durango resaltó que quienes lo intentan sacar de la contienda electoral buscan tener una elección a modo y manifestó, “Quieren una elección entre lo malo y lo peor, querían que la gente tuviera que elegir entre conformarse con lo que hoy tenemos o regresar al pasado de corrupción que representan el PRI y el PAN”.

El debate me permitió demostrar que sí hay una opción distinta: Máynez

Máynez aseguró que en las cinco semanas que van de las campañas electorales, el partido naranja está poniendo en jaque a la vieja política. FOTO: Especial

Aunado a ello, reiteró que el debate le dio la oportunidad, a él y a MC, de demostrar que sí hay una opción distinta, un horizonte mejor para México. Además, apuntó que durante las cinco semanas que van de las campañas electorales, el partido naranja está poniendo en jaque a la vieja política.

“En cinco semanas de campaña estamos poniendo en jaque a la vieja política y estamos demostrando que las jóvenes, que los jóvenes, ya tomaron en sus manos esta campaña”, agregó.

Álvarez Máynez afirmó que la campaña de MC la están haciendo los estudiantes de preparatoria desde sus salones y en sus libretas, pues son ellos quien lo defienden de las mentiras que se pagan en los medios de comunicación.

“Mi campaña la están haciendo los estudiantes de preparatoria, desde sus libretas, desde los pizarrones de sus salones, mi campaña la están haciendo estudiantes de preparatorio defendiéndose de las mentiras que se pagan en los medios de comunicación y divulgando la esperanza, el derecho a sonreír. Que sepa la vieja política que si no me quitó la sonrisa en el debate, no le va a quitar la sonrisa a México”, declaró a los asistentes.

Esta es la revolución de las personas ordinarias y de las personas que no venimos de las mismas prácticas de siempre, destacó el candidato. FOTO: Especial

Finalmente, lanzó un mensaje en el que dijo, “A los corruptos que quieren que no haya Máynez en el debate les digo, tengo tanta confianza en lo que vamos a hacer juntos, porque este es un movimiento colectivo, este es un movimiento en el que somos muchos Máynez, esta es la revolución de las personas ordinarias y de las personas que no venimos de las mismas prácticas de siempre y vamos a lograr un cambio histórico”.

MYPR