"La esperanza del pueblo de México es la Cuarta Transformación": Claudia Sheinbaum

“Lo importante es que no regrese el pasado, ese ya quedó allá, el futuro es del pueblo de México, la esperanza es del pueblo de México, es de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo ante el entusiasmo y respaldo del pueblo de Metepec, en el Estado de México.

“Yo vengo de lejos luchando, sí fui académica, universitaria, pero nunca abandoné al pueblo de México, vengo de hace rato caminando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no gané la encuesta del movimiento para pensar en mí, sino en el pueblo de México y se los digo de una vez, yo tengo grabado en la mente y el corazón los principios del movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo de México”, recordó la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM.

Claudia Sheinbaum dio a conocer parte de las 100 propuestas de su Proyecto de Nación para construir el segundo piso de la Transformación, tales como: Garantizar los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad y a la democratización del Poder Judicial, las cuales fueron celebradas por los asistentes.

Recordó que la Cuarta Transformación se rige por el Humanismo Mexicano, que ve por los que menos tienen, pretende acabar con la corrupción e implementar la Austeridad republicana para que los recursos alcancen para todos.

Reconoció el trabajo realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó que dará continuidad a programas como la pensión de adultos mayores, las becas a jóvenes de preparatoria y obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Aunado a la continuidad, expuso la necesidad de consolidar y avanzar con la 4T, a través de nuevos programas como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad y las becas a niños de preescolar hasta secundaria que estudien en escuelas públicas.

Higinio Martínez, destacó las cualidades de Claudia Sheinbaum

Finalmente, destacó la importancia de obtener la mayoría de espacios en el Congreso de la Unión, con el objetivo de hacer las reformas constitucionales para elegir por voto popular a jueces y ministros del Poder Judicial, así como consejeros y magistrados de los organismos electorales.

Por su parte, el coordinador de Enlace Territorial de la campaña de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, destacó el momento histórico que vive el país con la oportunidad de tener a la primera mujer Presidenta en 200 años.

“Después de 200 años de historia independiente, 67 hombres han pasado a gobernar nuestro país, hoy estamos, después de 200 años, frente a nuestra próxima Presidenta”, señaló.

Finalmente, el candidato al Senado de la República, Higinio Martínez, destacó las cualidades de Claudia Sheinbaum para liderar la continuidad de la Transformación y adelantó que el pueblo de Metepec la va a llevar a la Presidencia de la República el próximo 2 de junio.

“Que se vaya tranquila de Metepec, porque aquí en Metepec y en el Estado de México va a tener la mayoría de los votos”, concluyó.

