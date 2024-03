Pide protección candidata a diputada por distrito potosino

Gabriela Martínez Lárraga, diputada local y candidata por el PRD de la coalición "Fuerza y Corazón por México" en el Distrito 4, con cabecera en el municipio huasteco de Ciudad Valles, solicitó al INE iniciar un trámite de seguridad y protección durante su campaña electoral.

La legisladora llegó por la vía plurinominal al Congreso del Estado de San Luis Potosí postulada por el extinto partido Redes Sociales Progresistas (RSP). Su esposo, José Luis Romero Calzada "Tecmol", es candidato a la alcaldía de Ciudad Valles por la misma coalición, aunque postulado por el PAN.

La candidata Martínez Lárraga envió una solicitud para adherirse al Esquema de Seguridad para las Candidaturas al delegado del INE en la entidad potosina, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, y la acompañó con una secuencia de monitoreo de medios donde muestra la inseguridad en la zona donde hace campaña.

Retoman petición en Consejo General del INE

Este miércoles, el representante del PRD ante el Consejo General del INE, Ángel Clemente Ávila Romero, hizo la misma petición a la presidenta del organismo electoral federal, Guadalupe Taddei Zavala, a quien pide que realice las acciones necesarias a efecto de que gestione con las autoridades competentes los servicios de seguridad y acompañamiento para su candidata.

Martínez Lárraga llegó al Congreso estatal por la vía plurinominal. Foto: X / Gabriela Martínez

En un comunicado de prensa, la diputada local con licencia, quien se convertiría en la primera candidata potosina en recibir seguridad, apela a la sensibilidad de su paisana, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, ya que ella es originaria de la zona más insegura del estado.

“Como candidata mujer me siento vulnerable. En los recorridos realizados en estos días, la misma gente me ha pedido que no vaya a ciertas zonas por la noche o que no circule por algunas carreteras, todo esto por la ola de violencia que se vive en la región.

“Confío en que Rosa Isela (sic), como mujer y como mi paisana, nos otorgue la protección que necesitamos, para salir a presentar mis propuestas a las y los potosinos", establece el comunicado de prensa.