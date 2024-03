Martí Batres revira denuncia del PAN y recuerda que diputado Döring coordina campaña de Taboada

El Gobierno capitalino denunció la participación del diputado panista, Federico Döring Casar, en la campaña del candidato de la coalición Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, la cual coordina, aun cuando la ley dictamina que ningún funcionario público, incluidos los del Congreso, pueden colaborar directamente en el proceso electoral.

En ese sentido, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, evidenció una falta de coherencia por parte de la oposición al aseverar que varios servidores públicos pertenecientes a la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD se han metido directamente en la elección e incluso ostentan puestos operativos en la campaña de Santiago Taboada sin dejar formalmente sus cargos.

Sigue leyendo:

IECM dicta medidas cautelares contra Martí Batres por responder a Taboada

Sebastián Ramírez respalda a Batres y acusa "embestida legal para silenciarlo"

Lo anterior, luego de que el mandatario capitalino se viera obligado a acatar las medidas cautelares del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para evitar dañar la democracia, lo que lo orilló a retirar algunos videos de las redes sociales del Gobierno local, así como a censurar ciertos fragmentos de conferencias pasadas.

“Hemos cumplido con la ley, puntualmente hemos cumplido con la llamada veda electoral y vamos a seguir cumpliendo con la ley, quienes no cumplen con lo que marca la ley, quienes violentan la veda electoral, quienes intervienen en el proceso electoral son precisamente los servidores públicos que nos acusan de estar interviniendo”, dijo.

Por lo anterior, Batres Guadarrama adelantó que impugnará la decisión del IECM, ya que nunca ha llamado al voto y se ha mantenido respetuoso del proceso.

No obstante, enfatizó que saldrá a dar la cara ante cualquier mentira que se exponga y busque denostar el trabajo de la actual administración, con el fin de difundir la verdad entre la ciudadanía.

“Vamos a hacer la aclaración correspondiente, no vamos a permitir que se digan mentiras sobre el Gobierno de la Ciudad, cualquier falsedad que haya la vamos a aclarar como lo hemos venido haciendo. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho de réplica y, por supuesto, cumpliendo con el derecho a la información que tiene la ciudadanía”, enfatizó.

Por su parte, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, señaló que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, Federico Döring, no ha dejado su cargo y ya ostenta el título de coordinador de campaña, por lo que viola la ley electoral que el mismo busca hacer respetar.

“No solamente es un servidor público, es un coordinador de un grupo de diputados en el Congreso de la Ciudad y está acusando al titular del Poder Ejecutivo de violentar el artículo 134 constitucional que señala que ningún servidor público podrá utilizar recursos públicos y él mismo lo está reconociendo, entonces nosotros tenemos la obligación de informarle a los gobernados, tenemos el deber de informarles lo que está sucediendo”, expuso.

Sin embargo, reveló que el Gobierno capitalino no puede realizar una denuncia formal en su contra, aunque los grupos políticos o incluso la ciudadanía pueden hacerlo de manera libre.

Lo que sí adelantó fue que se impugnarán las medidas impuestas por el IECM para evitar la difusión de información que atente contra el Gobierno y la ciudadanía.

No estamos buscando el voto en favor de un candidato, no estamos atentando en contra de algún candidato, no estamos buscando o promoviendo logros, simple y sencillamente estamos informando a la ciudadanía, es nuestra obligación, es nuestro deber y lo seguiremos haciendo.