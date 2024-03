AMLO niega que sus declaraciones en las "mañaneras" afecten a Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con sus declaraciones en las mañaneras influya en el proceso electoral o afecte a su partido Morena ya que solo ejerce su derecho de réplica.

“Ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el Presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. No estoy llamado a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”, recalcó.

El mandatario consideró que sus comentarios no influyen en el proceso rumbo al 2 de junio

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, enfatizó que cumple con los lineamientos en materia electoral y ha acatado las resoluciones como no mencionar en las conferencias el término “oligarquía corrupta”.

"¿En qué discurso en los casi 6 años he hablado de Morena? ¿o le he dicho a la gente voten por este partido? Nunca", acotó.

Sin embargo, dijo que es una realidad política que ganó la presidencia porque se registró en el país un movimiento de transformación aunque hubo una reacción.

“Yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica porque yo tengo la obligación como Presidente de México de garantizar al derecho a la información, a todos. Entonces cómo voy a quedar callado si están calumniándome, como Presidente de México, osea, no es a Andrés Manuel, es a la investidura, es la autoridad”, afirmó.

“Cómo me voy a quedar callado si hay toda una campaña de calumnias de millones de menciones en redes sociales, de artículos, en todos los periódicos, en la prensa escrita, en la radio, de ´presidente narcotraficante´, cómo me voy a quedar callado, pero, ¿dónde están las pruebas? Eso es lo que me lleva al debate, lo que hace interesante el debate”, expresó.

Anular elecciones es como soltar un tigre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule la elección del 2 de junio, y en caso de que sus opositores exploren una situación extrema que sería como un “un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres” por la reacción que tendía el pueblo.

"No tienen elementos, ellos buscarían, lo están haciendo por todos los medios que se mantuviera o regresaran los del bloque conservador corrupto, pero como se le hace si en una democracia es el pueblo el que decide. Van a celebrarse elecciones y el pueblo va a ir a votar libremente como nunca", acotó.

El presidente dijo que a diferencia de lo que pasó en las anteriores elecciones, ahora está la transformación de México en donde se garantiza la libertad, el derecho a disentir.

“Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además, imagínense ustedes, toco madera, pues sólo que la irracionalidad ¿no? los llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”, manifestó.

El presidente retomó la frase de Benito Juárez que decía “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy, muy politizado”.

