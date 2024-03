Fallas en el Metro vienen desde la planeación y la inversión: Chertorivski

Las fallas que tiene el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México vienen desde la planeación y la inversión, aseguró Salomón Chertorivski, candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital.

Unas de las constantes, digo, la falta de limpieza, la falta de mantenimiento constante, las fallas que cada día son mayores, a pesar de que el personal del metro trabaja intensamente, son errores desde la planeación y desde la inversión que se le da.

Recorre estaciones de la Línea 8

Foto: Especial

Durante su recorrido por algunas estaciones de la línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 1917, indicó que uno de los problemas más grandes que hay dentro de las instalaciones del Metro es que no funcionan las escaleras eléctricas de muchas de las estaciones.

"Uno de los detalles que podemos encontrar en todas partes, no sólo en estas estaciones de la Línea Ocho, pero no me falla ni una sola vez es que las escaleras eléctricas no funcionan. Nos subimos en Garibaldi y no estaban funcionando, aquí la gente que va de salida en la estación Bellas Artes va caminando porque no sirven las escaleras”, agregó.

Asegura que contrincantes le copian las propuestas

Foto: Especial

El candidato del partido naranja indicó que este problema afecta mayormente a las personas que usan diariamente este transporte y tienen problemas de movilidad en el cuerpo.

“Que no sirvan las escaleras sirve para la gente que aún se encuentra en capacidades de moverse, es como actividad física, pero cuánta gente viene aquí con problemas de movilidad, gente con bastones. No puede ser que en nuestro Metro las escaleras no funcionen. Yo lo pongo de esta manera, si algo tan sencillo, como tener las escaleras eléctricas no sirve en esta ciudad, las cosas más complejas como esperamos que funcionen”, resaltó

Chertorivski, también se mostró en desacuerdo con las propuestas de los demás aspirantes a la jefatura de Gobierno en materia de movilidad, pues manifestó que le están copiando las ideas sobre cómo pretende ampliar las diferentes líneas del metro para conectar al Estado de México con la capital.

“Le agradezco a las personas que copian mis propuestas para ampliar las líneas del metro, estás son públicas, pero que por lo menos me citen”, concluyó.