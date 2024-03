Falso y doloso que AMLO tiene una política de abrazos a los delincuentes: Sheinbaum

Gómez Palacio, Durango.- Los señalamientos de que la actual política de seguridad son los abrazos a los delincuentes son falsos y dolosos, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

"Es falso que el presidente solamente esté hablando de Atención a las Causas y también es falso, doloso que el Presidente tiene una política de abrazo a los delincuentes. Jamás lo ha dicho, además, nunca ha sido así. Vean nada más, el Informe de Seguridad del presidente, cada 15 días, ¿cuál es la primera sección? Cero Impunidad y ahí se muestran detenciones, se muestra incautación de droga y otros temas que tienen que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad", aseguró la candidata.

En el encuentro con los medios mostró las gráficas de las encuestas de percepción de seguridad, las cuales muestran un descenso en 2023, en comparación con 2018.

También explicó la intención de Implementar un Plan Nacional Hídrico basado en acciones como la consolidación del proyecto ‘’Agua Saludable para La Laguna”; el uso y distribución eficiente del agua, así como la tecnificación del riego en el campo.

"Estamos trabajando en el tema del agua, particularmente para La Laguna. Obviamente, en consolidar el proyecto de 'Agua Saludable', lo anuncié en el Zócalo, la presa de El Tunal II, que es muy importante para Durango y además, he estado trabajando en la reuniones que tenemos con empresarios, con ejidatarios, con agricultores, pequeños, medianos, grandes, sobre la importancia en la distribución adecuada del agua.

Sigue leyendo:

¿Bohemian Rhapsody o la 4T? Así lucen los eventos de Claudia Sheinbaum

Debate presidencial 2024: así va a ser el orden de los candidatos el domingo 7 de abril

Hay mentira en el PAN: carga Sheinbaum tras votación por terapias de conversión

"No solo es un asunto de nuevas fuentes de abastecimiento, sino una distribución equitativa del uso del agua y la tecnificación del riego agrícola", detalló.

Destacó que Durango forma parte fundamental para el desarrollo del país, esto gracias a que se trata de un lugar atractivo para las inversiones, por lo que anunció que en esta región habrá uno de los 10 polos de bienestar que se implementará en varias zonas del país con la misión de localizar las empresas en virtud de las necesidades del pueblo de México.

Gómez Palacio, Durango.- En el PAN hay mentira, porque se presentan con lo que no piensan, advirtió la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la morenista criticó la postura del blanquiazul por votar en contra de la prohibición de las terapias de conversión.

Hay mentira, hay mentira, porque se están presentando no con lo que piensan, porque también en las terapias de conversión de la Ciudad de México votaron en contra (...) en particular, en este caso, que digan la verdad, que digan lo que piensan, que no simulen, para que la ciudadanía pueda tomar una decisión.

En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó, con cambios, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona el Código Penal Federal y adiciona la Ley General de Salud, a fin de tipificar y sancionar penalmente los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

El dictamen, avalado en lo general por 267 votos a favor, 104 en contra, principalmente del PAN, y 33 abstenciones.

La candidata presidencial señaló que se dio un caso similar con la pensión para adultos mayores, pues votaron en contra, pero ahora dicen estar a favor.

Votan en contra de la pensión de adulto mayor, pero ahora resulta que todos están de acuerdo con la pensión de adulto mayor, votan en contra de que desaparezcan, de que se prohíban, estos centros de conversión y ahí ves a los candidatos del PAN en la Ciudad diciendo: son el PAN, pero ellos no, pónganse de acuerdo.

En contraste, señaló, en Morena hay respeto a la diversidad sexual.

Demanda imparcialidad al INE, tras queja contra La Hora Nacional

Imparcialidad pidió la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto después de lo que ocurrió con la Hora Nacional, pues la Cámara Nacional y de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) recomendó suspender su transmisión.

“Hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así, cuando se pide de parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son evidentemente bots comprados desde el extranjero, donde hay pruebas en la red X, dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces de inmediato se contesta. Tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que, por lo menos en este caso, se está mostrando", aseguró en conferencia de prensa.

En meses pasados, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció, a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) de la Secretaría de Gobernación Federal, a Javier Ramírez Gómez y Leonora Millán Fe, además de Claudia Sheinbaum Pardo y el partido Morena, por las manifestaciones realizadas por las personas locutoras durante las emisiones de “La Hora Nacional” de los días 3 y 10 de diciembre de 2023 y 14 de enero de 2024.

Sheinbaum se lanza contra PRI en Coahuila, último bastión del tricolor

En el último bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, se lanzó contra ese partido.

Ya ven que el PRI históricamente se ha robado todo, hasta las empresas en la época neoliberal, por eso hay que votar por la Transformación este 2 de junio", afirmó en un mitin en el Centro de Convenciones de Torreón.

Dicho señalamiento se da después de que una mujer, quien estaba en el público, reclamó que el tricolor se "robó" las medicinas.

Coahuila es el único estado en la República Mexicana que no ha vivido una alternancia política, pues desde 1929 ha estado en manos del PRI o sus organizaciones políticas previas.

En la asamblea informativa, Claudia Sheinbaum se comprometió a garantizar el derecho a la educación, incluso que a nivel superior en las instituciones públicas haya 100 por ciento gratuidad.

Es esta idea de que han querido imponer, que viene del viejo modelo, que si no cuesta la educación, entonces ,los jóvenes no la aprecian.

"A ver, apoco la educación se compra en una tienda, no es una mercancía. Y cuando le pone uno colegiaturas es para aquellos que tienen recurso para pagar", afirmó la candidata presidencial.

En el encuentro con simpatizantes hizo un llamado a consolidar el Plan C, que consiste en ganar las dos terceras partes en el Congresos de la Unión.

Más tarde, Sheinbaum estará en Durango para una conferencia de prensa y posteriormente un mitin en Gómez Palacio.

Gira Claudia Sheinbaum por Durango

La candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, cierra su cuarta semana de actividades en Durango.

Actividades de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Créditos: Facebook Claudia Sheinbaum

Se traslada a Gómez Palacio, Durango, para una conferencia de prensa a las 12:50 horas y concluye su día con un mitin en Plaza de Armas, en dicho municipio, a las 15:00 horas.

La próxima semana, la candidata presidencial estará visitando Oaxaca, Veracruz, Morelos y Puebla como parte de sus actividades.

Segundo día de gira de Claudia Sheinbaum por Coahuila

Hoy domingo es el segundo día de la gira de Claudia Sheinbaum por el estado de Coahuila, donde ayer sábado visitó los municipios de Ramos Arizpe y San Pedro de las Colonias, en días pasados recorrió diversos municipios del estado de Nuevo León, Tamaulipas, y algunas alcaldías de la Ciudad de México.