Claudia Sheinbaum expone su visión de desarrollo para el país ante empresarios y empresarias de Nuevo León

Tomar decisiones por consenso con empresarias y empresarios de México; generar cadenas de valor a través de la consolidación de corredores industriales en los que se garanticen el bienestar y acceso a servicios de las y los trabajadores, así como continuar con el incremento al salario mínimo y localizar las industrias de acuerdo a los recursos naturales de cada región, son parte de la visión para el desarrollo del segundo piso de la 4T, expuso Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), al lugar acudió acompañada de su esposo José María Tarriba Unger.

La candidata se reunió este viernes 22 de marzo con empresarios y representantes de las cámaras empresariales en Nuevo León, a quienes compartió su visión de un México próspero.

’"Hay una enorme oportunidad de generar polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer inversiones, generar infraestructura, pero que además, que en esos lugares se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud’’, compartió Claudia Sheinbaum.

Además, destacó que para seguir construyendo bienestar, es necesario que el salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas mensuales, esto en consenso con las y los empresarios de México.

“Nosotros creemos que el salario mínimo debe llegar a representar (…) lo hemos consultado con expertos, debe llegar a 2.5 canastas básicas mensuales, se ha demostrado que el que se aumente el salario mínimo, no necesariamente hay inflación y que si aumenta el salario mínimo no cae la inversión privada, al contrario, lo que se genera es bienestar, y al final por eso la presentación se llama Prosperidad Compartida, por lo que estamos buscando no solamente es crecimiento del PIB, Inversión Extranjera Directa y los grandes indicadores macroeconómicos, sino el bienestar de las mexicanas y mexicanos”, manifestó.

Recordó que estas decisiones nunca se han tomado de manera unilateral, sino que el gobierno de la 4T ha privilegiado el diálogo constante con el sector empresarial para impulsar políticas como el aumento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing, o la estabilización del precio del gas natural.

“Necesitamos tener un esquema de planeación, a partir de vocaciones territoriales, de recursos naturales territoriales”, manifestó sobre la relocalización de empresas Foto: X @Claudiashein

“Esto evidentemente no va a ser una política de definición desde el gobierno, sino como se ha hecho hasta ahora, en una negociación permanente con los empresarios de nuestro país, aun cuando se habla de polarización, si ustedes se fijan, las decisiones más importantes de nuestro país en materia económica se han tomado por consenso. No ha habido una decisión de aumentar el salario mínimo de manera unilateral, ha sido una decisión colectiva, por consenso”, precisó.

En el encuentro Claudia Sheinbaum presentó su Proyecto de Nación y visión del desarrollo económico del país, que implica la planeación para la redistribución de empresas con base en vocaciones territoriales y condiciones de cada región del país.

“Necesitamos tener un esquema de planeación, a partir de vocaciones territoriales, de recursos naturales territoriales, es decir, donde hay agua habrá cierto tipo de industrias, donde hay escasez habrá otro tipo y qué infraestructura tenemos que crear en cada una de estas zonas”, explicó.

Asimismo, expuso algunos de los logros más importantes de cuando fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, entre los que destaca la reducción de los delitos y de la percepción de inseguridad, la inversión en movilidad, los resultados en transparencia, la atracción de inversión extranjera, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Por su parte, Fernando Canales Stelzer, presidente de CANACO Monterrey, reconoció la asistencia de la candidata de Morena, PT y PVEM para sostener un diálogo que permita la construcción conjunta de un mejor país, de cara al proceso electoral que se avecina.

“Este año, en 2024, nuestro país enfrenta la jornada democrática más importante de su historia, no solo por la cantidad de servidores públicos que serán electos, sino también por ser el padrón electoral más grande de nuestra historia, aunado al significado que tiene para el futuro de nuestro país”, comentó.

En la mesa principal estuvieron Gabriel Chapa Muñoz, presidente de COPARMEX Nuevo León y Grupo ICONN; Jaime Herrera, vicepresidente CANACO y director de Key Química; Fernando Turrent, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes; Altagracia Gómez, coordinadora del eje Desarrollo con Bienestar y Perspectiva Regional; Tatiana Clouthier, coordinadora de Voceros de la Candidata; Roberta Clariond Rangel, del Observatorio para la Calidad del Aire.

Al evento acudieron alrededor de 225 empresarios, entre los que destacan Rafel Ramírez, Manuel Cantú, Sergio Loredo, Rodrigo Lobo, Roger González, César Isasi, Gustavo Morton, Luis Lauro Martínez, Alejandro García, María Teresa Galván, Pablo González Bello, Eliseo Paredes, Myrthea de la Peña, Claudio Galán, José Gerardo García, Jorge Paredes, Sabina Jiménez, Alberto Paredes, Luis Garza, Adrián Fernández, Sergio de la Garza, Patricio Garza, Andrés Garza, Jorge Gámez, Paulina de la Garza, Adrián Casas, Maggie Salgado, Gustavo Romo, Oscar Peña, Lupita Zúñiga, Luis Garza, José Martínez Sergio Saide, Braulio Campos, Alejandro Palacios, Julio Torres, Diego Garza, Mauricio Perches, Pablo Cuellar, Carlos Suárez, Roberto Cruz, Alejandro Cantú, Abelardo Perches.

Así como Horacio Guerra, Garza Ponce, Fabián Arrambide, Julio Toy, Federico Zambrano, Carlos Vallejo, Guillermo Pérez Salinas, Eduardo Esper, DR. Simón Martínez, Sara Carolina García, Javier Garza, Eugenio Fernández, Jorge Rivera, Fernando Turner, Fernando Luna, Norberto Zavala, Araceli Ching, Roy Lavcevic, Daniel Ordaz, Santiago Alberto Casillas, Adalberto Cantú, Samuel Peña, Arturo Bernardo Aramburu y Jean Carlo Matus.

Esposo de Claudia Sheinbaum es científico

Jesús María Tarriba estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM; y al igual que la Dra. Sheinbaum es apasionado por las tesis. Entre sus escritos se encuentran “Efectos de apantallamiento y campo local en anisotropías inducidas en la superficie de metales” y “Respuesta óptica y magnética de sistemas con interfaces”.

Si bien el esposo de Claudia Sheinbaum es un científico, también se dedica a liderar equipos altamente calificados en finanzas como desarrollo de modelos y métricas de valoración aplicadas para medir el riesgo de mercado. Desde el 2007 Tarriba Unger es analista de riesgo financieros en el Banco de México; y de ser presidente electa la Dra. Sheinbaum, el Dr. Tarriba podría convertirse en el primer cabello de México.