“Si Claudia Sheinbaum me recomienda la Conade, yo encantando": Moisés Muñoz

Luego de sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Moisés Muñoz, exfutbolista, reconoció que sería un honor ser titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora (Sheinbaum) va a ser nuestra primera presidenta, y si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor”, resaltó el exporrtero mexicano.

Es importante destacar que recientemente Moisés Muñoz anunció que se sumaría al equipo de Claudia Sheinbaum con el fin de construir la agenda del deporte para el próximo sexenio, a través de la iniciativa “DeporteCS”.

Muñoz promoverá la agenda del deporte para el próximo sexenio. Foto: X: @MoyMu23

¿Muñoz por qué se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum?

En una entrevista para Eduardo Videgaray y José Román San Cristóbal, Moisés Muñoz reveló los motivos por los cuales se sumó al proyecto de nación de la Dra. Sheinbaum.

“Algo de lo que me encanta del proyecto de Claudia es que quiera atender las causas, me interesó y me gustó mucho que comparte ideas que yo tengo porque el deporte no sólo es un espectáculo, sino que puede atender las causas, causas que la doctora Claudia está atendiendo, como las adiciones, alejar de la violencia y criminalidad a los jóvenes”, indicó el exfutbolista.