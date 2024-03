Humberto Aguilar Coronado, señaló que este 20 de marzo realiza su vigésimo día de campaña como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la reelección a diputado federal por el Distrito 10 de Puebla.

Entrevista con Vicky Fuentes en el programa “Política y Negocios”, de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio, Humberto Aguilar aseguró que no va a solicitar seguridad, a pesar de la violencia que se vive en el proceso electoral en el estado de Puebla, en el que 24 aspirantes a una candidatura han sido asesinados.

Humberto Aguilar Coronado en entrevista con Vicky Fuentes en el programa “Política y Negocios”.

"No he tenido amenazas, solo he recibido ofensas por redes sociales, pero sí es grave el asunto por la violencia en el proceso electoral, van 46 personas asesinadas de las cuales 24 eran aspirantes” a una candidatura. Ha habido atentados, amenazas, secuestros”, comentó

Señaló que esta elecciones 2024 podría ser la más peligrosa de la historia en la entidad para cualquier candidato sin importar el partido.

Humberto Aguilar destacó su trabajo como legislador local en el que fortaleció algunas obras específicas de los municipios, a pesar del recorte en el presupuesto para obras de infraestructura

Hay municipios que tienen seis años que trabajan con sus propios recursos, por eso es importante que la gente se dé cuenta por quién votar la próxima elección”, explicó.

Indicó que el Distrito 10 que él representa antes estaba conformado por siete municipios y ahora solo son cinco, de los cuales tres los gobierna el PAN, uno Movimiento Ciudadano, y otro Morena.

Humberto Aguilar recordó que en la pasada elección logró obtener cerca de 82 mil votos, y hoy su meta es llegar a los 100 mil votos.

Tengo la pretensión de buscar la reelección como una solicitud de la dirigencia nacional del partido, también por una convicción clara de arrebatarle la mayoría constitucional a Morena, Verde y PT y para el 2024”, mencionó.

Indicó que se deben considerar cinco puntos para valorar el trabajo de un legislador:

La asistencia, pero no solo a sesiones sino también en comisiones.

Participación en Comisiones.

Participación en Tribuna sobre todos los temas.

Presentación de iniciativas.

Presentación de puntos de acuerdo y la aprobación que tienes en el trabajo legislativo para lograr los acuerdos políticos.

El aspirante a la reelección por la diputación del Distrito 10 de Puebla aseguró que estos cinco elementos poco legisladores lo hacen en los grupos parlamentarios.