Aleida Alavez buscará gobernar la alcaldía Iztapalapa

Diputados federales despiden a la diputada federal de Morena, Aleida Alavez, quien pidió licencia para contender por la alcaldía Iztapalapa y manifestaron su reconocimiento por el trabajo legislativo realizado en la 65 legislatura.

El primero en hacerlo, fue el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, quien desde su curul hizo el amplio reconocimiento a nombre de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, y señalando que será la próxima alcaldesa de Iztapalapa.

“Yo digo que, difícilmente vamos a olvidar a una diputada, tan constante"

“Aleida Alavez ha destacado por señalar con mucha puntualidad los derechos que hay que defender. Así es que a la comandanta Aleida Alavez, como le decimos con mucho cariño, le deseamos mucho éxito. Sabemos que su carrera va a seguir fortaleciéndose. Aleida, vas a ser alcaldesa de Iztapalapa. Felicidades en nombre de mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo”, dijo.

Entre otros, le siguió la diputada del PRI, Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz, quien se sumó a las expresiones de felicitación a la legisladora morenista.

“Sin duda he tenido la fortuna de coincidir con Aleida como vicecoordinadora de nuestros grupos parlamentarios, pero, sobre todo, también en una lucha en donde es la causa más que los grupos parlamentarios mismos, lo que nos ha caracterizado. Te deseo el éxito, después de lo que has tenido en una larga, larga trayectoria legislativa y seguramente habrá otros derroteros en donde tendrás que salir adelante. Felicidades, Aleida”, expresó.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, no quiso perder la oportunidad de felicitar a su compañera de bancada, y desearle el mejor de los éxitos en su próximo proyecto, aunque también destacó que la curul 308, será difícil de suplir.

“Yo digo que, difícilmente vamos a olvidar a una diputada, tan constante, tan estudiosa, tan perseverante como la legisladora, amiga mía, comandanta de este grupo parlamentario, Aleida Alavez. Pero también, deja constancia la mujer, la militante, la activista, de su lucha, de su persistencia, de su perseverancia y de ser una mujer constante en todo lo que emprende, y una consistencia política que está a prueba de cualquier duda”, aseguró.

La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, también agradeció las aportaciones de la diputada morenista.

“Me despido, pero ustedes contaran con mi persona en la trinchera en la que estemos"

“Muchas gracias, diputada Aleida Alavez, por todas las aportaciones y sus buenos oficios ofrecidos a esta legislatura y a esta Cámara de Diputados. Le deseamos éxito en su futuro camino”.

Alavez Ruiz, agradeció al final los comentarios y expresiones que se realizaron hacia su persona, señalando que contarán con ella en la trinchera en la que esté, siempre trabajando en pro de México, y dijo que, aún con pendientes, la llena de satisfacción el trabajo realizado en esta legislatura en San Lázaro.

“Yo creo que también hemos logrado avances significativos gracias a una convivencia plural, de búsqueda de diálogo, de reconocimiento de la otredad, que eso se aprende con el tiempo. Y yo, ese agradecimiento quiero extenderlo a todas y todos ustedes, porque con todos y cada uno he aprendido a tejer esta forma de trabajo político, colegiado, siempre tratando de hacer lo mejor por nuestro país”.

“Me despido, pero ustedes contaran con mi persona en la trinchera en la que estemos, siempre trabajando en pro de nuestro país, porque finalmente eso es lo que nos apasiona, lo que nos mueve y lo que nos hace estar en este noble oficio, que es el de la política”.

“Por eso a todas y a todos, de verdad, muchas gracias y me llevo la satisfacción de haber logrado en la Constitución derechos que no hubieran sido posibles sin esta legislatura que construyó los entendimientos para que la pensión universal sea un derecho para que las mujeres estemos tranquilas y lanzando mensajes de que queremos vivir en paz, de que perderá la ciudadanía quien violente a una mujer o quien no se haga cargo de la pensión alimentaria de sus hijas-hijos. Eso al grupo plural le tengo que agradecer de manera prioritaria, porque construir en esa pluralidad fue la tarea más interesante en esta legislatura”, se despidió.

