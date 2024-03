Santiago Taboada pide a Batres "serenarse" y amaga con acciones legales por injerencia en elecciones

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, dijo que los señalamientos de miembros de Morena, así como del jefe de gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama "no le dan miedo" y que en caso de ganar las elecciones va a presentar pruebas de los señalamientos que hizo en el debate capitalino del domingo pasado.

“(Batres) Ya es vocero, ¿no? No te puedes esperar algo distinto de quien desde el principio asumió ese rol. Entonces, tranquilo, que se serene, las pruebas las tenemos, todo se lo vamos a decir, pero no a él; él ya se va. Ahora que estemos ahí en el gobierno, vamos a desenmascarar lo que ha venido diciendo”, dijo el candidato.

Llama "porro" al Jefe de Gobierno

Foto: Especial

Taboada apuntó que la reacción de Martí Batres evidencia desesperación: “Les vamos a ganar la ciudad, ya no saben ni qué hacer; pues al rato creo que va a venir lo de la mañanera, entonces no es algo que nos espante. Sabemos que es un porro, no es un jefe de gobierno”.

Agregó que el equipo jurídico de la coalición PAN, PRI y PRD valoran la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes por usar ilegalmente su cargo, “ahí queda el antecedente de que éste amigo no es un demócrata”.

Por otra parte, Taboada acusó a la candidata de Morena, Clara Brugada, de haber pagado únicamente 339 pesos por la adquisición de una vivienda, “ahí está el folio real, un folio real no te lo dan con un anticipo o por un paguito, es un folio real del Registro Público de la Propiedad; por cierto, de su Registro Público”.

Urge invertir en obra pública

Durante la reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el abanderado de la coalición “Va X La Ciudad de México” aseguró que el 30% del presupuesto se debe invertir en obra pública para detonar el crecimiento económico de la CDMX.

Apuntó que está a favor de implementar instrumentos público-privados para realizar obras, ya que, dijo, el presupuesto de la Ciudad no es suficiente para llevar a cabo estos proyectos que detonen la grandeza de la ciudad, por que planteó que su gobierno será rápido y ágil. “A esta ciudad le urge empezar a crecer, ver obra, crear empleos, eso no puede tardar dos años”.