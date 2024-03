Liz Sánchez pone en centro de su agenda para Puebla el apoyo a primera infancia e impulso económico

Liz Sánchez García, candidata al Senado por el estado de Puebla, como candidata del Partido del Trabajo, destacó que dos de los principales temas en su agenda son el apoyo a la primera infancia y el impulso a la economía.

"El tema de la primera infancia es primordial, hay muchos niños en el estado que necesitan tener una vida feliz, si tenemos niños felices y sanos tendremos una sociedad feliz", aseguró, al remarca que se requiere una política preventiva y no reactiva para atender las problemáticas que aquejan a la entidad.

En entrevista con Vicky Fuentes, en Política y Negocios, de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio, la también dirigente estatal del PT señaló que en materia económica aunque continuarán los programas sociales se impulsarán más acciones pues no es suficiente.

Destaca que posiciones políticas las ha ganado con esfuerzo

Destacó que en su paso por la iniciativa privada, pasó más de 12 años en Grupo Modelo, donde aprendió temas de administración y mercadotecnia, conocimientos que sumó a su formación de politóloga.

Sánchez agregó que en la política ha logrado cargos gracias a su esfuerzo lo cual ha logrado siempre a ras de tierra y nunca como plurinominal.

"Ha sido un esfuerzo, un resultado de mucho caminar, de mucha lucha, cuando llegué como diputada local tuve la mejor votación del PT en todo el estado, había una figura que se llamaba primera minoría que no importaba que no ganaras, pero si sacabas la mejor votación podías llegar al Congreso y así llegué. También tuve la mejor votación a nivel federal y eso me hizo estar en la mesa directiva", explicó.

Conozco necesidades del estado, asegura

Otro cargo al que debe su conocimiento del estado, detalló, es la Secretaría de Bienestar estatal, a la que renunció hace unos meses.

"Recorrí todo el estado, llegué a muchos rincones, conozco las necesidades de la gente pero sobre todo hice acciones contundentes para ayudar a mejorar las condiciones de vida. Sabemos que hay mucho por hacer, es muy difícil cambiar por seis años lo que le ha dolido a un país por décadas", detalló.

Finalmente, descartó tener contemplado solicitar seguridad durante su campaña electoral, pues detalló que lleva años recorriendo el estado, tanto el centro como las zonas serranas, incluso de noche y hasta el momento no ha requerido de ese apoyo.