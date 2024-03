Claudia Delgadillo se dice lista para el debate en Jalisco

Claudia Delgadillo, abanderada de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, sostiene que está lista para el debate del próximo domingo y que dará prioridad a las propuestas para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los jaliscienses. Adelantó que explicará a detalle cómo se harán realidad sus ideas.

“Yo estoy lista. La audiencia se va a dar cuenta de todas las propuestas que tenemos para que la gente viva mejor. Tenemos propuestas. El tema de Derechos Humanos, todos queremos entrarle porque queremos proteger la dignidad de todos los jaliscienses. ¡Estoy lista, ojalá fuera hoy mismo!”, subrayó la abanderada de Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos.

Sigue leyendo:

Debatirán sobre seguridad en Jalisco

¿Cuándo es el debate entre los candidatos al gobierno de Jalisco?

“El tema del debate es presentar tu propuesta"

Durante el debate, aunque espera que haya comentarios y acusaciones en su contra como parte de la guerra sucia, ella se concentrará en las propuestas.

“El tema del debate es presentar tu propuesta, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Voy muy tranquila porque no tengo nada que se me pueda señalar, pero habrá otros personajes que no van tan limpios”.Este será el primero de cuatro debates entre candidatos a la gubernatura, la sede es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Se realizarán dos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno en Puerto Vallarta y otro en Ciudad Guzmán.

srgc