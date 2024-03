Ha habido gobiernos muy mediocres en Monterrey y la gente quiere un cambio: Mauricio Cantú

Mauricio Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey por Morena, aseguró que si el municipio no cuenta con un alcalde que no esté comprometido con la ciudadanía, no se lograrán buenos proyectos, así lo declaró en entrevista con con Sofía García para República H de El Heraldo TV, en donde expuso además que la capital de Nuevo León ha tenido gobiernos muy mediocres y que sus habitantes quieren, y se encuentran preparados para un cambio.

Cantú destacó la gran esperanza que aprecia en la gente de uno de los estados más importantes de México: "Nuevo León es punta de lanza en la industria, cuenta con trabajadores muy capacitados. Son 5.8 millones de neoleoneses que estamos en el estado, un gran estado, pero ha habido gobiernos muy mediocres en Monterrey," destacó.

Hay un alcalde que no está comprometido con Monterrey: Mauricio Cantú

Monterrey padece problemas en el ámbito social, de seguridad, económicos y del agua, destacó Cantú.

Nuevo León ha sido gobernado por todos los partidos menos Morena: "ha estado el PRI, el PAN, MC y un independiente, han estado todas las fuerzas políticas gobernando el estado y también la ciudad de Monterrey, pero hay muchos problemas", refirió Cantú en entrevista.

El candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey aseguró que la capital del estado sufre problemas de diversa índole: "en el ámbito social, de seguridad, económicos, del agua, tenemos la ciudad más contaminada de América Latina", enfatizó. Además agregó que la metrópoli ha tenido "gobiernos muy mediocres".

"Si no tienes un alcalde que no esté comprometido y esté checando lo que está pasando, se vienen problemas de movilidad, de inseguridad, del agua y no se lograrán buenos proyectos", apuntó.

Inseguridad, el agua y la movilidad, problemas que preocupan a Monterrey

"Si no tienes un alcalde que no esté comprometido y esté checando lo que está pasando, se vienen problemas", expuso el candidato de Morena.

Mauricio Cantú aseguró en la entrevista que son muchos los problemas que aquejan a la ciudad, entre ellos, Monterrey cuenta con la peor movilidad del país "y con la mitad de la población de la CDMX; tenemos índices de inseguridad muy altos y problemas del agua. La ciudad ha tenido alcaldes muy incompetentes, unos corruptos, que no tienen el honor de lo que es servir a la ciudad."

Cuestionado acerca del trabajo que ha realizado el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, Cantú expuso que "no ha atendido los temas de la ciudad (...) su historia familiar no da derecho a gobernar por sí mismo, sino una persona que tenga la ética, preparación, experiencia y que le entre a los temas."

El estado y el municipio quiere virar a la 4T: Cantú

Tanto en Nuevo León como en Monterrey hay una gran aceptación de las políticas del Gobierno federal, aseguró Cantú.

Cantú aseguró en República H que percibe que en Nuevo León la ciudadanía quiere un cambio en sintonía con los que ya han experimentado muchos estados del país y virar hacia la órbita de la 4T: "Yo si veo que se necesita un cambio en el estado y en el municipio", expuso.

"Veo una coyuntura muy alta, hay una gran aceptación de las políticas del Gobierno federal y más del 57 por ciento (de la población) aprueba las políticas de la 4T del Gobierno federal y lo que queremos es que esto se traduzca en la representación en el estado. No estamos en tiempos electorales locales, que inicia el 31 de marzo, entonces no se pueden hacer propuestas concretas pero ya hay un diagnóstico muy claro y de este diagnóstico se deben hacer propuestas muy concretas, en donde se atiendan todas las necesidades locales", concluyó.

